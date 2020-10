In casa con fucili, munizioni e polvere da sparo: arrestato

MESAGNE - Nella sua casa i carabinieri trovano fucili e munizioni: nei guai un mesagnese. I militari della stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato Vincenzo Molfetta, 54enne, e un 58enne, entrambi del luogo, per concorso in detenzione illegale di più armi comuni da sparo. In particolare, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare presso le loro abitazioni, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro un fucile doppietta e un fucile semiautomatico; un chilo circa di polvere da sparo suddivisa in quattro barattoli di latta; 30 cartucce da caccia di vari calibri; due “cani percussori” per fucile da caccia; due pugnali da caccia con lama della lunghezza, rispettivamente di 13 e 15 centimetri e vario materiale utilizzato per la ricarica e il confezionamento di cartucce da caccia. Dopo le formalità di rito, il 54enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre il complice è stato rimesso in libertà, così come disposto dall’autorità giudiziaria.

