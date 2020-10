Continuava a spacciare nonostante fosse ai domiciliari, finisce in carcere

MESAGNE - Continuava a spacciare nonostante si trovasse, già, agli arresti domiciliari per lo stesso reato. Per questo i carabinieri della stazione di Mesagne hanno eseguito l’ordinanza della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nei confronti di David Kumbankyet, 29enne di origine ghanese residente a Mesagne. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Brindisi. L’uomo, il 24 ottobre scorso è stato anche denunciato in stato di libertà per il medesimo reato. E stato trasferito presso la casa circondariale di Taranto.

