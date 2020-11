Un escavatore cade dal rimorchio e finisce in strada

MESAGNE - Un autocarro con rimorchio ha perso il carico per strada, un escavatore. E' accaduto nella mattinata di oggi (martedì 17 novembre) a Mesagne. Per fortuna non è rimasta coinvolta alcuna persona. Un autocarro con rimorchio trasportava sul carrello l'escavatore che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto, si è sganciato e ribaltato sulle aiuole e le banchine che delimitano l'intersezione stradale di congiunzione tra la strada provinciale 45 e la strada statale 7. Immediato l'intervento della ditta di movimento terra che con uomini e mezzi ha rimosso il veicolo speciale, ripristinando le condizioni di piena sicurezza della rampa di strada. Sul posto anche una pattuglia del locale commissariato di pubblica sicurezza.