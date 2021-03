Festa abusiva con grigliata in campagna: sette giovani sanzionati, altri fuggono al controllo

BRINDISI - Grigliata abusiva in un casa di campagna con la partecipazione di un gruppetto di giovani, alcuni dei quali sanzionati per le norme anti assembramento, altri invece sono riusciti ad eludere i controlli, nascondendosi nelle fitta vegetazione. A scoprirla è stato il personale della polizia di Stato intervenuta questa mattina, 28 marzo, intorno alle 4, nel corso di servizi mirati nelle contrade. Così, infatti, è stato possibile notare diverse auto in una strada interpoderale nell'agro di Mesagne. Gli agenti hanno sorpreso 7 ragazzi intenti a festeggiare dopo aver finito di fare una grigliata. Tutti e sette sono stati controllati e sanzionati amministrativamente in base alla normativa vigente e sono in corso di identificazione altri giovani che approfittando del buio e della fitta vegetazione sono riusciti a nascondersi sottraendosi al controllo.

Sempre nell'ambito dei controlli anti Covid, con particolare attenzione al divieto di assembramento e al divieto di spostamento se non per comprovate esigenze, nel fine settimana, a Brindisi e nei comuni di Mesagne e Ostuni, il personale della Questura e dei commissariati ha provveduto a controllare oltre 2000 persone e circa 10 esercizi commerciali. I controlli effettuati hanno consentito di rilevare violazioni delle prescrizioni anti-Covid, da parte del titolare di un bar ma soprattutto da parte di giovani poco inclini al rispetto delle vigenti misure, comminando 20 sanzioni per non aver ottemperato alle disposizioni di legge. I controlli saranno intensificati la prossima settimana fino a tutta la giornata del lunedì dell'Angelo. Per il fine settimana pasquale, gli spostamenti saranno monitorati anche dall’alto grazie al supporto di un elicottero del reparto Volo della polizia di Stato di Bari.