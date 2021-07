Marijuana nascosta in camera da letto: arrestato un giovane. Ha anche aggredito i carabinieri

MESAGNE - Un 25enne di Mesagne è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di una perquisizione domiciliare nella sua camera da letto sono stati trovati 4,7grammi di marijuana, un bilancino di precisione, vario materiale utile per il confezionamento e la somma di euro 35 euro in banconote di vari tagli, considerate provento dell’attività di spaccio. Durante le operazioni, il 25enne ha opposto resistenza, aggredendo i militari. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Brindisi