Oltre tre chili di marijuana e 300 grammi di hashish nascosti nel garage: un arresto

FRANCAVILLA FONTANA - Nell'ambito di un servicio di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti operato dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana nella mattinata di giovedì 1 dicembre, con il supporto del Nucleo Cinofili dell’Arma di Modugno, è stato arrestato in flagranza di reato un 36enne del posto, pregiudicato per reati di droga: è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. In un garage nella sua disponibilità i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 3,2 kg di marijuana e 300 grammi di hashish.

Continua, dunque, a dare i suoi effetti la pianificazione di numerosi servizi organizzati alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato la città degli Imperiali. Tra i fenomeni criminali più diffusi vi è, infatti, lo spaccio di droga che, purtroppo, coinvolge molti giovani ed è proprio in tale ottica che sono stati aumentati i controlli.

Solo pochi giorni fa i carabinieri avevano già controllato anche due ragazzi trovati in possesso di marijuana e hashish per uso personale. Inoltre, sempre nella stessa data, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi ha aggravato con l’applicazione della custodia cautelare in carcere quella degli arresti domiciliari già applicata nei confronti di un altro noto pregiudicato il quale, da oltre due mesi sottoposto a regime restrittivo all’interno della propria abitazione in Oria, aveva ripreso l’illecita attività di traffico di stupefacenti. Pochi giorni fa i carabinieri di Oria infatti lo avevano arrestato in flagranza per detenzione di 120 grammi di marijuana e 130 grammi di hashish. I due arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati rispettivamente condotti presso le carceri di Taranto e Brindisi, in attesa dei successivi provvedimenti di competenza.