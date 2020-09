Con la droga nello zaino: dopo la scarcerazione, torna ai domiciliari

Dopo l’arresto in flagranza e la remissione in libertà, ora anche l’ordinanza di custodia cautelare. Sono stati disposti gli arresti domiciliari a carico del 26enne di Erchie che lo scorso 5 settembre è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La misura è stata emessa dal gip del tribunale di Brindisi.

In particolare, i militari nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del consumo e lo spaccio di stupefacenti, avevano sorpreso due giovani mentre cercavano di occultare in un muretto a secco, uno zaino contenente 40 grammi di marijuana e del materiale per il confezionamento dello stupefacente. Quanto rinvenuto era stato sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito il 26enne era stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Nei giorni successivi l’arresto è stato convalidato, ma contestualmente era stata disposta la remissione in libertà.