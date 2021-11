In azione contro un bagno pubblico: tre denunciati, due minorenni

ORIA - I carabinieri della stazione di Oria hanno denunciato in stato di libertà per un 18enne e due ragazzi di 17 e 16 anni. I tre giovani, la sera del 7 novembre scorso, sono stati sorpresi dai militari in servizio di pattuglia mentre, senza alcun motivo, danneggiavano la porta d’ingresso e un sanitario di un bagno pubblico del luogo.