Ruba lo smartphone mentre è al bancone del bar: denunciato

ORIA - Ruba uno smartphone al bar: denunciato. I carabinieri della Stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 33enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 55enne per furto. In particolare, l'uomo, nella serata del 20 dicembre, all'interno di un bar, approfittando della distrazione del querelante, ha rubato il suo smartphone Samsung A7, lasciato momentaneamente incustodito. Il telefono, successivamente rinvenuto nell'abitazione del responsabile, è stato restituito al proprietario.