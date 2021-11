Rubano nove chili di prosciutto da un supermercato: denunciate due donne

ORIA - "Prelevano" nove chili di prosciutto da un supermercato, ma senza pagare: denunciate. A Oria, i carabinieri della locale stazione, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata dal responsabile di un supermercato del posto, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso una 60enne e una 31enne entrambe del luogo. In particolare, le due donne, lo scorso 21 ottobre, all'interno di un supermercato hanno asportato 9 chili di prosciutto crudo in tranci. L'individuazione delle responsabili è stata accertata a seguito dell'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso dell’esercizio.