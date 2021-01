Truffa online della polizza assicurativa falsa: denunciati in tre

ORIA - Ancora una truffa online con oggetto una polizza assicurativa inesistente. I carabinieri della Stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 31enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 21enne di Arzano (Napoli), una 27enne di origine albanese residente a Casal di Principe (Caserta) e una 34enne di origine romena residente a Giugliano in Campania (Napoli). In particolare, i tre si sono fatti consegnare la somma di 280 euro mediante bonifico Postepay, quale pagamento per la stipula di un contratto assicurativo Rca inesistente, sul veicolo di proprietà del querelante.