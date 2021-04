Furto sventato dalla Securitas in una villa di campagna

OSTUNI - Grazie al tempestivo intervento della pattuglia della Securitas collegata con il sistema di allarme, è stato possibile sventare un furto in una villa di campagna in contrada Acquarella in agro di Ostuni, nel tardo pomeriggio del 29 marzo, intorno alle 18.35. Fortunatamente non è stato portato via nulla e sul posto, oltre ai vigilanti, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ostuni unitamente al personale di gabinetto della polizia scientifica della questura di Brindisi per effettuare i rilievi.