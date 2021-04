Irrompe nel reparto Covid dove è ricoverato il padre e poi esce senza precauzioni

Protagonista della vicenda un 36enne fasanese, che ha creato scompiglio in ospedale: denunciato, multato e in quarantena domiciliare

OSTUNI - Per accertarsi delle condizioni del padre, ricoverato presso il reparto Covid, entra arbitrariamente nel reparto e ne esce senza adottare le dovute precauzioni. Nel frattempo crea scompiglio. I carabinieri della stazione di Ostuni hanno denunciato un 36enne fasanese, per "diffusione di una malattia infettiva" e "interruzione di un pubblico servizio". In particolare, l'uomo, indossando una tuta da lavoro usa e getta, dei copri calzari improvvisati e una mascherina del tipo ffp2, è entrato nel reparto "Covid-19" dell'ospedale di Ostuni, dove si trovava ricoverato il proprio genitore, per assicurarsi personalmente delle sue condizioni di salute. L'abbigliamento ricordava proprio quello dei sanitari, per questo è riuscito ad arrivare indisturbato al reparto.

Il personale addetto alla vigilanza del nosocomio è riuscito a bloccare il soggetto che si era allontanato dal reparto senza adottare alcuna cautela per prevenire la diffusione del virus e l'episodio ha distolto, dai loro compiti, diversi medici del reparto, tanto da causare il tardo soccorso dell'anziano. Nella medesima circostanza, i militari hanno sanzionato amministrativamente il responsabile, per il mancato rispetto delle norme di contenimento del Covid-19 essendosi spostato senza giustificato motivo, tra comuni, con autovettura, in zona dichiarata rossa, avendo, tra l'altro, reiterato la medesima violazione già commessa in precedenza. Per lo stato di cose, l'uomo è stato sottoposto a quarantena domiciliare su disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Brindisi, attivato dagli carabinieri. Il tragitto compiuto dal 36enne in ospedale è stato completamente sanificato.