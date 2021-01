Auto in fiamme mentre è in marcia: i vigili del fuoco domano il rogo

OSTUNI - L'autovettura ha preso fuoco, in marcia. Tanta paura per l'automobilista, ma per fortuna non si è registrato alcun danno a persone. E' accaduto oggi pomeriggio (giovedì 7 gennaio) a Ostuni, in corso Vittorio Emanuele, nel centro abitato. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni.

L'autovettura viaggiava in direzione piazza della Libertà. Il mezzo ha cominciato a sprigionare fumo. L'automobilista ha accostato ed è subito sceso dalla vettura. Sul posto, poco dopo, sono giunti i vigili del fuoco: hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo.