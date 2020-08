Brindisi: trovate tre piantine di cannabis in un'area di verde pubblico

BRINDISI – In un’area di verde pubblico, crescevano tre piantine di cannabis. La scoperta è stata fatta nella giornata di ieri (mercoledì 19 agosto) dai poliziotti della Sezione volanti della questura di Brindisi, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio. Mentre percorrevano una via periferica, in particolare, gli agenti hanno individuato tre vasi contenenti ognuno di essi una piantina di cannabis altr circa 20 centimetri. Le piantine sono state sequestrate. Sono in corso accertamenti al fine di identificare chi abbia portato i vasi contenenti le piantine di cannabis nell’area dove sono stati rinvenuti.

