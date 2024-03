Rapinatore solitario in azione in tabaccheria e agenzia assicurativa: preso

LATIANO - Arresto lampo dei carabinieri nella mattinata di oggi, mercoledì 27 marzo, a Latiano: preso l'autore di due rapine perpetrate in due attività commerciali del posto, una tabaccheria e un'agenzia assicurativa. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, residente in un altro comune del Brindisino, è stato bloccato dopo il colpo nell'agenzia assicurativa. Attraverso la minaccia di un coltello si era fatto consegnare i soldi, poche centinaia di euro. Aveva il volto camuffato. La vittima ha immediatamente chiamato il 112, sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri già in servizio nella zona che ha trovato il malfattore ancora per strada. L'uomo, quindi, è stato arrestato in flagranza di reato e portato in carcere. Successivamente è emerso che la stessa persona precedentemente aveva perpetrato un colpo in una tabaccheria, sempre a Latiano. E da quanto si apprende forse anche in un'altra attività commerciale. I carabinieri sono a lavoro per ricostruire la vicenda. Refurtiva recuperata.

