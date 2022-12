Rapina in tabaccheria: in due fuggono con soldi, sigarette e "gratta e vinci"

CEGLIE MESSAPICA - Rapinatori in azione nella tabaccheria sita sulla via per Martina Franca a Ceglie Messapica: poco dopo le 20.30, di oggi, giovedì 2 dicembre, due persone incappucciate sono entrate nella rivendita e dopo aver minacciato i presenti si sono fatte consegnare i soldi presenti nella cassa. Durante la fuga avrebbero arraffato biglietti Gratta e vinci e sigarette. Sul posto si sono recati carabinieri della locale stazione che hanno ascoltato la testimonianza della vittima e avviato le ricerche.