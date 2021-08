Rave party nel Brindisino: per 150 giovani scatta la denuncia

ERCHIE - Sono 150 le persone denunciate per il rave party bloccato ieri mattina, domenica 22 agosto, nelle campagne di Erchie, dai carabinieri del comando provinciale insieme agli agenti della questura di Brindisi. Le forze dell'ordine avevano, infatti, ricevuto segnalazioni sulla presenza di oltre duecento giovani in un terreno dove era già stato montato tutto: palco e impianto audio. Il pronto intervento dei militari ha bloccato la festa illegale sul nascere, impedendo, anche, l'ingresso di altri giovani. Tutti sono stati identificati e provenivano, oltre che dalla provincia di Brindisi, anche da quelle di Bari, Taranto e Lecce. Durante i controlli non sono state trovate sostanze stupefacenti. Il proroetario del terreno, ignaro di quanto stava accadendo, ha sporto denuncia contro l'organizzatore.