Reati fallimentari: un uomo in carcere per scontare la pena

Condannato a 4 anni di reclusione un 35enen di Oria per dei fatti verificatisi a Ferrara nel 2015

ORIA - I carabinieri della stazione di Oria hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del tribunale di Ferrara, nei confronti di un 35enne del posto. L’uomo deve espiare la parte residua di una pena di quattro anni di reclusione per reati fallimentari in concorso commessi nell’anno 2015, a Ferrara. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.