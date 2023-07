Ricettazione e riciclaggio, arrestato: un brindisino finisce in carcere

E' stato arrestato dai carabinieri della stazione di Surbo, nel Leccese, il 28enne brindisino Christian Ciciriello, residente nella frazione di Tuturano. I militari hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Lecce. Ciciriello deve espiare il residuo di una pena pari a sei anni e mezzo di reclusione. I motivi vanno rintracciati in fatti commessi dall'uomo nel 2018 a Brindisi e Matino (provincia di Lecce): per lui le accuse riguardavano i reati di ricettazione e riciclaggio. Il giovane è stato condotto dai carabinieri presso la casa circondariale di Borgo San Nicola, nel capoluogo salentino.

Non è la prima volta che Ciciriello incappa nelle maglie della giustizia. Il 30 marzo scorso è stato infatti condannato dal gup del Tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis, a una pena pari a quattro anni, due mesi e venti giorni di reclusione, per altri episodi. Nell'occasione, il 28enne aveva optato per il rito abbreviato, che prevede uno sconto pari a un terzo della pena in caso di condanna. Ciciriello era stato condannato anche a risarcire le parti civili. Era balzato agli onori delle cronache in quanto ritenuto l'architetto di una truffa: avrebbe ricevuto ordini di vari clienti per l'acquisto di una Play Station 5, console che gli acquirenti non si sono mai visti recapitare. Ciciriello, infatti, risultava titolare del sito Euromediashop.