Rifiuta di sottoporsi a test antidroga: denuncia e ritiro della patente

BRINDISI - Un 19enne di Brindisi è stato denunciato dai carabinieri della Sezione radiomobile della locale compagnia perchè si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti dal Codice della strada, necessari a verificare il suo stato di alterazione psicofisica. Il giovane è stato fermato la notte scorsa durante un controllo alla circolazione stradale alla guida di un’auto in evidente stato di alterazione psicofisica. Ma si è rifiutato di andare in ospedale per gli approfondimenti tesi a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La sua patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato a persona idonea a condurlo.