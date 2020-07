Rischia di annegare, medico si lancia in acqua e la salva

BRINDISI - Tragedia evitata oggi, domenica 26 luglio, sul litorale tarantino. Grazie all’intervento di un medico dell’ospedale Perrino di Brindisi. Una donna di 43 anni ha rischiato di annegare, il professionista, un primario che preferisce restare anonimo, si è lanciato in suo aiuto ed è riuscito a evitare il peggio. Era in spiaggia, a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria (Ta) nella sua giornata di riposo quando ha notato una donna in difficoltà mentre faceva il bagno. Senza esitare si è lanciato in suo aiuto, l’ha portata a riva e rianimata.

