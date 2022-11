Furti d'auto: ritrovata a Monopoli una Fiat 500 rubata nel Brindisino

ORIA – E’ stata ritrovata in contrada Lamalunga, nelle campagne di Monopoli (Bari), una Fiat 500 che nei giorni scorsi era stata rubata a Oria. La scoperta è stata fatta dai poliziotti del commissariato dio Monopoli. La macchina, di colore rosso, aveva targhe tedesche. Il ritrovamento ha impedito agli autori del furto di avviare le attività di smontaggio o taroccamento dell’autovettura che è stata restituita integra al proprietario che aveva denunciato il furto presso la Compagnia Carabinieri di Fasano. Sono in corso specifiche attività investigative di individuazione degli autori dei furti, al fine di arginare lo specifico fenomeno predatorio, in questa fase in cui il mercato dell’usato è particolarmente florido.