Rubato pulmino per trasporto dei diversamente abili a cooperativa sociale

OSTUNI - Rubato pulmino alla cooperativa sociale Genesi di Ostuni destinato al trasporto delle persone con disabilità che vivono nella città Bianca e che frequentano il centro “Arcobaleno”, sito temporaneamente a villa Specchia, lontano dal centro abitato. Il furto risale al pomeriggio di martedì 9 febbraio, il veicolo era parcheggiata in un cortile privato. La cooperativa, per non interrompere l’importante servizio per le persone in difficoltà ha provveduto all’acquisto di un nuovo mezzo. Del fatto sono stati informati i carabinieri. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona.