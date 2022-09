A fuoco un forno elettrico, fumo denso in casa: spavento per una coppia

SAN DONACI - Paura nel cuore della nottata per un incendio divampato all'interno di un appartamento in via Sturda a San Donaci. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sarebbero scaturite da un forno elettrico intorno alla mezzanotte di oggi (mercoledì 7 settembre 2022). Il fumo ha avvolto tutta l'abitazione dove, in quel momento, vi era una coppia rimasta lievemente intossicata che, però, è riuscita ad uscire dall'appartamento. Sul posto è intervenuta la squadra di vigili del fuoco dal comando di Brindisi. Al momento non vi sarebbero danni strutturali ma, questa mattina, lo stabile sarà valutato per la sua agibilità da parte di un tecnico comunale. La coppia non ha riportato lesioni e per il momento ha trovato sistemazione presso familiari.