Aggredito dal vicino: migliorano le condizioni del pensionato

SAN MICHELE SALENTINO - Migliorano le condizioni dell'83enne Francesco Chirulli, originario di Ceglie Messapica ma residente a San Michele Salentino. L'uomo, nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 27 gennaio 2022) ha lasciato la Terapia Intensiva per essere trasferito nel reparto di Chirurgia del Perrino di Brindisi. E' rimasto quasi una settimana attaccato al respiratore il pensionato aggredito lo scorso 22 gennaio 2022 dal vicino di casa, il 53enne August Dirk Vervoort, attualmente detenuto nel carcere di Brindisi dopo che il gip, Vilma Gilli, nella giornata di ieri (mercoledì 26 gennaio 2022) ne ha convalidato il fermo e la custodia in carcere per il reato di tentato omicidio pluriaggravato.

E' emerso che in ragione di alcuni dissidi scaturiti dall'attività venatoria svolta dall'anziano, il cittadino belga, la cui abitazione è poco distante da quella della vittima, in contrada Pozzo Pallone, avrebbe raggiunto l'83enne e si sarebbe impossessato del fucile legalmente detenuto dal pensionato, percuotendolo ripetutamente e con crudeltà, cagionandogli così lesioni gravissime e riducendolo in fin di vita. Infatti, la vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico a seguito dello spappolamento della milza e numerose fratture e traumi. Le sue condizioni erano giudicate gravissime. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, coadiuvati dai militari della locale stazione.