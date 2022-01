Anziano aggredito brutalmente: è in prognosi riservata

SAN MICHELE SALENTINO - E' ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Perrino di Brindisi, in condizioni abbastanza critiche, un anziano di San Michele Salentino aggredito brutalmente alcuni giorni fa nei pressi della sua abitazione. Sulla vicenda c'è stretto riserbo da parte delle forze dell'ordine, soprattutto, in merito al movente. L'uomo, circa 80 anni, è residente in contrada Pozzo Pallone, a San Michele Salentino, ed è pensionato. Le indagini sono condotte dai carabinieri.