Ruba la tessera del reddito di cittadinanza dello zio e fa shopping: denunciato

Nei guai un 37enne, scoperto dai carabinieri. Ha effettuato acquisti in vari negozi di Oria e Manduria per una cifra complessiva di 137 euro

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Ruba la tessera del reddito di cittadinanza dello zio e fa shopping, abusivamente ovviamente. E' accaduto a San Pancrazio Salentino. Il protagonista - in negativo - della vicenda è un 37enne residente a Sava (nel Tarantino), denunciato dai carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino. Deve rispondere dei reati di furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito.

Questa la vicenda: lo zio del 37enne percepisce il reddito di cittadinanza. Ha la sua tessera, per le spese. La custodisce nel portafogli. Lo lascia temporaneamente sul tavolo nel vano cucina. Il nipote dell'uomo lo vede e ci fa un pensierino. Sottrae la tessera del reddito di cittadinanza e decide di darsi allo shopping, effettuando acquisti in vari esercizi commerciali a Manduria e Oria, per l'importo di 132 euro. Una spesa salata, visto che ora si ritrova denunciato dai carabinieri.