Si stacca pezzo di cornicione da un'abitazione: pericolo scampato in centro

SAN PIETRO VERNOTICO - Diverse parti del balcone di una casa sita in via Mercato a San Pietro Vernotico sono finite lungo la stradina e sul marciapiede, accanto ai tavolini di un locale. La zona è molto frequentata a piedi perchè funge da collegamento con la piazza centrale. E' accaduto intorno alle 11 di oggi, martedì 1 febbraio 2022. Fortunatamente nessun passante è stato colpito dai grossi frammenti precipitati. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale.