Sventato furto in un deposito di mezzi agricoli, intervenuta la vigilanza

SAN PIETRO VERNOTICO - Si sono dileguati senza portare via nulla i malafattori che questo pomeriggio, 25 dicembre, hanno tentato di rubare mezzi agricoli in un deposito sito in contrada Calieri sulla San Pietro-Mesagne. Alle 17.20 è scattato l'allarme collegato con al sala operativa dell'istituto di vigilanza G4 che ha subito inviato una pattuglia sul posto. I vigilanti hanno accertato che il portone d'ingresso del deposito era stato forzato ma che nulla era stato comunque portato via. Dell'accaduto, non il primo nello stesso luogo, è stato informato il proprietario e avvisate le forze dell'ordine.