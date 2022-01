Green pass, controlli della Polizia locale: sanzionata titolare di attività

BRINDISI - La titolare di un’attività nel settore dei trattamenti estetici situata a Brindisi è stata sanzionata poiché sprovvista di green pass. Il controllo è stato effettuato nella mattinata di oggi (venerdì 28 gennaio) dalla Polizia Locale di Brindisi. All’interno del locale si trovava anche un’altra persona. Questa era regolarmente in possesso del certificato verde. La responsabile, invece, non aveva green pass né da vaccinazione né da tampone negativo. Per questo le è stata inflitta una multa da 400 euro, ridotta a 280 euro se il pagamento viene effettuato entro i termini previsti dalla normativa.