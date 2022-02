Controlli dei carabinieri: segnalazioni per droga e automobilisti multati

LATIANO - Segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti e multe per violazioni del codice della strada. Questi i risultati di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuati nel Comune di Latiano, dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. Due 37enne sono stati trovati rispettivamente in possesso di 0,5 grammi di marijuana e 0,5 grammi di hashish, occultati negli slip, e di 0,2 grammi di hashish, a seguito di perquisizione domiciliare.

Complessivamente sono state identificate 69 persone, controllati 45 veicoli, eseguite 6 perquisizioni, contestate 3 contravvenzioni al Codice della Starda per complessivi 249 euro, controllati 3 esercizi pubblici e 9 green pass.