"Sgravi fiscali inesistenti": assolti tutti gli imprenditori

FRANCAVILLA FONTANA - Assolti tutti gli imprenditori coinvolti nel processo su presunti sgravi fiscali inesistenti. La sentenza è stata emessa oggi (giovedì 10 febbraio) dal giudice del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore. Quindici persone erano state rinviate a giudizio con l’accusa di indebita compensazione perché non avrebbero versato somme dovute nei periodi di imposta, utilizzando crediti non esistenti per un ammontare superiore alla soglia di 50mila euro. Si tratta di Pietro Nardelli, Martino Carriero, Pietro Locorotondo, Nicola Fragnelli, Emilia Andriani, Pietro Parisi, Mario Marinosci, Pietro Sgura, Giuseppe Tripuzzi, Tommaso Argentieri, Carmine Della Corte, Giuseppe Passiatore, Antimo Guarino e Vincenzo Letizia. Tutti assolti, dunque, perché il fatto non costituisce reato.

Gli imputati, residenti in gran parte a Francavilla Fontana, erano accusati, in concorso con una professionista giudicata con rito abbreviato, di non aver versato le somme per gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016. Inoltre, secondo l’accusa, avrebbero proceduto con una compensazione di crediti non esistenti. Le indagini furono condotte dalla Guardia di finanza, sotto la direzione della Procura di Brindisi. Nel giugno 2017 furono notificati gli avvisi di conclusione delle indagini, accompagnati da un provvedimento di sequestro di conti correnti e beni immobili che fu successivamente annullato dal riesame, per poi essere ripristinato dal gip, su richiesta della Procura. Oggi il giudice ha disposto il dissequestro con restituzione agli aventi diritto di quanto ancora in sequestro. Entro novanta giorni saranno depositate le motivazioni.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Domenico Attanasi, Leonardo Andriulo, Pasquale Annicchiarico, Stefano Epicoco, Francesca Conte, Cataldo Montanaro, Antonietta Rossi, Marcello Di Summa.