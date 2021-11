Casa in ristrutturazione: violate norme di sicurezza, imprenditore denunciato

CISTERNINO - I carabinieri della stazione di Cisternino, a conclusione di specifici accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore 37enne per violazione degli obblighi del datore di lavoro. I militari, nell’ambito di servizi di controllo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno ispezionato un cantiere edile di pertinenza del 37enne, constatando l’assenza dell’applicazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto il titolare non assicurava ai dipendenti di accedere sul tetto dell’abitazione in ristrutturazione con idonea scala, nonché con idonei dispositivi di protezione.