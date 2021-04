Dpi non indossati: denunciati dipendenti e titolare di un'impresa

Controllo in materia di sicurezza sul lavoro all'interno di un'attività commerciale. Impiegati sanzionati per violazione del Dpcm anti covid

SAN DONACI – Tre impiegati non indossavano i dispositivi di protezione individuale. La titolare non ha vigilato sul rispetto delle procedura di sicurezza sul lavoro. Si è conclusa con quattro denunce un’ispezione effettuata dai carabinieri della stazione di San Donaci, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro e dei carabinieri forestali di Brindisi, presso un’attività commerciale di San Donaci.

L’amministratrice, una 60enne, non avrebbe vigilato adeguatamente sull’attuazione delle procedure di sicurezza sul luogo di lavoro. Tre dipendenti rispettivamente di 51, 41 e 48e anni non hanno invece indossato i dispositivi di protezione messi a disposizione dall’azienda per i lavoratori dipendenti. Nel medesimo contesto, gli stessi sono stati contravvenzionati per le violazioni del Dpcm in materia di contrasto della pandemia da Covid-19.