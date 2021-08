Cocaina nascosta negli slip: uomo arrestato sulla superstrada

OSTUNI – Se ne andava in giro sulla superstrada con 5,65 grammi di cocaina nascosta negli slip. Un 52enne di Ostuni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione. L’uomo nella serata di ieri (lunedì 16 agosto) è stato sottoposto a controllo mentre procedeva sulla Ss 16. I militari lo hanno perquisito, ritrovando un unico involucro in cui si trovava la sostanza stupefacente, all’interno degli slip. Da lì i carabinieri si sono recati presso la sua abitazione, dove hanno trovato altro. Nella camera da letto sono infatti stati recuperati 48,5 grammi di marijuana, 32,7 grammi di hashish e vario materiale utile al taglio e al confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.