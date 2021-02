Studente supera tetto assenze senza giustificato motivo: denunciati i genitori

TORCHIAROLO - Due coniugi di 40 anni di Torchiarolo sono stati denunciati dai carabinieri per inosservanza degli obblighi di istruzione di minori. Hanno omesso di far impartire al loro figlio minore l’istruzione scolastica obbligatoria senza giustificato motivo, consentendo il superamento del limite massimo del 25 per cento di assenze durante l’anno.