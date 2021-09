Minaccia di lanciarsi dal cavalcavia: i vigili del fuoco la convincono a desistere

MESAGNE - Grazie all’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine si è evitato il peggio nella mattinata di oggi, mercoledì 1 settembre, a Mesagne dove una donna sulla 60ina ha minacciato di lanciarsi dal ponte che attraversa la statale 7, all’altezza del centro commerciale Appia Antica (ex Auchan). Sul posto si sono recati oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Mesagne, gli agenti della Polizia locale e un’ambulanza del 118. La donna voleva mettere fine alla sua vita per problemi di natura familiare ma i soccorritori sono riusciti a dissuaderla. Dopo una lunga trattativa ha desistito lasciando autonomamente il luogo da cui voleva lanciarsi. E’ stata poi presa in consegna dai sanitari del 118 per le cure del caso.

Una volta tranquillizzata, la donna è stata accompagnata presso la stazione dei carabinieri di Mesagne, dove ha sporto denuncia per delle vicende che riguardano la sua famiglia. Le stesse vicende, la scorsa settimana, l'avevano già portata a incatenarsi a un albero del parcheggio dell'ospedale Perrino di Brindisi.

Articolo aggiornato alle ore 17:45