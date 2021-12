Terremoto a Creta: scosse avvertite anche in provincia di Brindisi

E’ stata avvertita anche in provincia di Brindisi una scossa di terremoto che alle ore 6:08 di stamattina (mercoledì 29 dicembre) ha fatto tremare la Grecia. Il sisma, di magnitudo 5.5, ha avuto il suo epicentro presso l’isola di Creta, a una profondità di 20 chilometri, come rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato percepito anche nel Brindisino e nel Salento, soprattutto ai piani alti. Al momento nella zona dell’epicentro non si registrano feriti.