Auto in fiamme durante la marcia, famiglia in salvo

BRINDISI - C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco di Brindisi lungo la statale 613, allo svincolo per Torchiarolo, per domare le fiamme che hanno distrutto una Lancia Delta che si trovava in marcia. Solo un gran spavento per l’automobilista, la moglie e due bambini a bordo, di ritorno dalle vacanze, che, prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo sono riusciti a mettersi in salvo.

L'uomo, durante la marcia, ha visto uscire del fumo dal vano motore ed ha accostato. Il tempo di scendere dall'auto che le fiamme si sono propagate a tutta l'autovettura, distruggendola. Dopo l’allarme l’intervento dei pompieri che hanno messo in sicurezza l’intera area. Sul tratto stradale sono intervenuti i tecnici dell'Anas e la polizia locale di Torchiarolo per far rallentare il traffico e per i rilievi del caso.