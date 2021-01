Reati in materia di stupefacenti: pena di quattro anni e dieci mesi

TORCHIAROLO - Reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio: arriva il conto della giustizia. I carabinieri della Stazione di Torchiarolo hanno eseguito l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto, nei confronti di un 45enne del luogo.

In particolare, l'uomo deve espiare il residuo della pena di quattro anni, dieci mesi e nove giorni di reclusione per diversi fatti delittuosi in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. L'arrestato, a conclusione delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi, così come disposto dall'autorità giudiziaria.