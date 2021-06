Fugge al posto di blocco, inseguito e fermato dai carabinieri

TORRE SANTA SUSANNA - I carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 21enne di Torre Santa Susanna, per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, l’uomo, a Torre Santa Susanna, via per Oria, alla guida dell’autovettura si è sottratto a un controllo alla circolazione stradale dandosi alla fuga, proseguendo a forte velocità e mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Bloccato dopo un inseguimento, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.