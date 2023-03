Il Tribunale di Brindisi: la Banca Popolare di Bari deve risarcire un risparmiatore

BRINDISI - Con la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi (giudice Francesco Giliberti) il 10 marzo 2023 è stata dichiarata la risoluzione dei contratti di acquisto di azioni Banca Popolare di Bari e la conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno in favore di un risparmiatore che aveva investito il proprio denaro in tali titoli. Risparmi che derivavano, tra l'altro, da un risarcimento del danno ottenuto per un grave incidente, i cui postumi fisici sono, purtroppo, in parte permanenti nel risparmiatore.

Nei mesi di dicembre 2014 e giugno 2015, il risparmiatore aveva acquistato presso la Banca Popolare di Bari, della quale era cliente da molti anni, azioni della stessa prospettati, a quanto sostenuto in giudizio dal risparmiatore, come titoli sicuri e senza rischio alcuno per il capitale. Solo successivamente, a seguito delle note vicende di cronaca che hanno coinvolto l'istituto di credito pugliese, il risparmiatore si è reso conto della natura, dei rischi e della pericolosità dell'investimento posto in essere e che, pertanto, il valore delle azioni in suo possesso era pressoché azzerato.

Vani sono stati i tentativi di addivenire ad un componimento bonario della controversia e nel 2019, il risparmiatore, assistito dall'avvocato Emilio Graziuso, ha promosso il processo conclusosi con la sentenza del 10 marzo 2023. Con essa, il Tribunale di Brindisi ha riconosciuto la violazione da parte della Banca intermediaria della normativa di settore e in particolare degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto e diritto in favore del consumatore al risarcimento del danno pari all'intero importo investito, 25.819,05 euro, oltre interessi a decorrere dalla data dell'investimento.

La sentenza non è isolata. Il Tribunale e il giudice di pace di Brindisi, dal 2021, infatti, hanno emanato numerose sentenze e ordinanze con le quali sono state accolte le azioni legali promosse da risparmiatori Banca Popolare di Bari. Di recente, in data 3 febbraio 2023, il Tribunale (dottoressa Roberta Marra) ha emesso una ordinanza con la quale ha condannato la Banca Popolare di Bari alla corresponsione della somma di 50.025 euro, oltre interessi, in favore di un associato di "Dalla Parte del Consumatore".

"Non parole ma sentenze, ordinanze e restituzione effettiva delle somme investite - conclude Emilio Graziuso, presidente nazionale dell'associazione 'Dalla Parte del Consumatore' - Siamo l'associazione dei fatti concreti non dei proclami e degli spot propagandistici. Dal 2016 abbiamo istituito un apposito gruppo di professionisti a livello nazionale per approntare la migliore strategia difensiva sul caso Banca Popolare di Bari e il duro lavoro svolto in questi anni sta dando i risultati sperati, soprattutto per i risparmiatori che stanno tornando in possesso dei propri risparmi che sembravano essere andati in fumo per sempre".