In casa aveva 47 munizioni calibro 7.65: denunciato pensionato

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno denunciato un 76enne pensionato del luogo, per detenzione abusiva di armi. In particolare, in seguito a specifico controllo domiciliare, i militari hanno trovato 47 munizioni calibro 7.65.

