Truffa, acquista gommone con motore e carrello con falso bonifico: denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - Un 53enne foggiano è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Francavilla Fontana per truffa. L’uomo, traendo in inganno un operaio 49enne del luogo, si è fatto consegnare un gommone natante con relativo motore e carrello, fornendo alla vittima una falsa attestazione di avvenuto bonifico bancario pari a 9mila euro, prezzo concordato per la compravendita.