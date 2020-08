Vendoni ricambi per auto, ma spariscono dopo aver intascato i soldi

PEZZE DI GRECO - Dopo aver intascato il denaro, sono svaniti nel nulla. Un 40enne di Velletri e un 38enne di Roma sono i presunti responsabili dell’ennesima truffa online. La vittima è un uomo di Pezze di Greco che aveva risposto a un annuncio per la vendita di pezzi di ricambio per auto, su un sito e-commerce.

L’acquirente ha accreditato 440euro su una carta ricaricabile intestata al 40enne di Velletri. Da quel momento in poi, però, i presunti venditori si sono volatilizzati. La vittima non ha potuto far altro che sporgere denuncia presso la stazione dei carabinieri di Pezze di Greco, i quali sono risaliti ai presunti truffatori. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per il reato di truffa in concorso.