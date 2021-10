Sorpreso nuovamente alla guida dell’auto senza patente, denunciato

TUTURANO - I carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un 45enne del luogo per reiterazione nella guida senza patente. L’uomo è stato controllato in una via del centro abitato alla guida della sua autovettura sprovvisto della patente poiché mai conseguita, reiterando la medesima condotta già contestata il 2 giugno 2021. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.