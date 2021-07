Campo di Mare: vandali devastano passerella e docce per disabili

CAMPO DI MARE - Continuano gli atti di vandalismo a Campo di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico. Dopo i danneggiamenti alla staccionata del lungomare della scorsa settimana, nel pomeriggio di ieri (venerdì 22 luglio) ignoti hanno devastato la passerella per disabili, montata poche ore prima, e divelto le docce destinate sempre alle persone con disabilità. Gesti ignobili che non trovano giustificazione alcuna, specie perché il danno più grosso è stato arrecato a chi è meno fortunato. A chi non può raggiungere la spiaggia liberamente senza difficoltà e disagi.

Le passerelle, gli spogliatoi e le docce per i diversamente abili rientrano in un progetto di 20mila euro finanziato con fondi regionali. Dopo il lungo iter burocratico, ieri mattina, finalmente sono stati avviati i lavori di installazione che sarebbero dovuto essere completati oggi. Le persone con disabilità che frequentano la marina di Campo di Mare dopo aver raggiunto la spiaggia con la maestosa passerella in legno ristrutturata lo scorso anno, già da oggi, forse, avrebbero potuto raggiungere il mare senza difficoltà. Una passerella bianca li avrebbe condotti direttamente sulla battigia. Invece ignoti nel pomeriggio di ieri hanno danneggiato la passerella e le docce. Sul posto, per il sopralluogo del caso si sono recati gli agenti della Polizia locale. Resta l'amarezza per la totale mancanza di rispetto verso il bene pubblico.