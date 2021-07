Vasto incendio sulla litoranea nord: a fuoco macchia mediterranea

E canneti. Intervento dei vigili del fuoco fra Apani e Giancola, il loro lavoro non è aiutato dal vento di scirocco

BRINDISI - La colonna di fumo si nota da lontano, i vigili del fuoco stanno combattendo contro un incendio. E' scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi (domenica 25 luglio 2021), in una zona circoscritta tra Apani e Giancola, sulla litoranea nord di Brindisi.

A fuoco macchia mediterranea e canneti. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e un dos, acronimo di direttore delle operazioni di spegnimento; è un autista che ha una specializzazione per la topografia applicata a soccorso. Le fiamme sono visibili da lontano.

Il fumo alto sospinto dallo scirocco ha danneggiato in diversi punti l'habitat naturale marino composto da tipica macchia mediterranea, un danno alle dune e alla falesia si registra, dunque, in questa ennesima giornata di "straordinari" per i vigili del fuoco.