Vigili del fuoco a lavoro in tutta la provincia tra incendi e salvataggio gattini

BRINDISI - Con l'aumento delle temperature ha avuto inizio, purtroppo, anche l'aumento degli degli incendi nelle campagne e distese abbandonate. Nella giornata di oggi, giovedì 26 maggio, i vigili del fuoco del Brindisino hanno superato i 20 interventi. I pompieri hanno domato, tra i vari roghi divampati in tutta la provincia, anche un grosso incendio di sterpaglie e canneto nella zona industriale di Brindisi e un altro al quartiere Sant'Elia, tra Palmarini e via Benvenuto Cellini, dove le fiamme sono arrivate a ridosso delle villette. Per fortuna nessun danno alle persone.

Oltre agli incendi sono stati chiamati a Torchiarolo, in via Umberto I dove all'altezza del civico 58 per due gattini di un paio di mesi che erano rimasti incastrati in un pluviale.